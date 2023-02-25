Шесть человек пострадали в ДТП в Рязанской области

В Александро-Невском районе 24 февраля столкнулись УАЗ и Toyota Camry. Об этом пишет ИД « Пресса ».

ДТП произошло в 20:00 на 328 километре трассы Р-22 «Каспий». Водитель 1980 года рождения управлял УАЗ с прицепом, в котором находился автомобиль «Жигули».

По предварительной информации, мужчина превысил скорость. Отмечается, что в этот день был снегопад и дорога была скользкой.

УАЗ столкнулся со встречной машиной Toyota Camry, за рулем которой был 40-летний водитель.

В ДТП пострадали шесть человек, трое из них — несовершеннолетние. Пострадавших направили в больницы Ряжска и Рязани.