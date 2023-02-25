Рязанка несколько дней расплачивалась картой, которую потеряла пожилая женщина

В Рязани раскрыли кражу с карты 74-летней местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Банковскую карту женщина потеряла несколько дней назад во время прогулки по городу. Позже заявительница связалась с банком и попросила заблокировать карту. До этого момента кто-то снял деньги со счета бесконтактным способом, расплатившись за товары в магазинах на общую сумму 4291 рубль.

Выяснилось, что чужую карту на улице нашла 41-летняя рязанка, которая воспользовалась возможностью оплатить товары без пин-кода.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Проводится расследование.