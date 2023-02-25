Пригожин сообщил об освобождении Ягодного на севере Артемовска

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об освобождении Ягодного на севере Артемовска. Информацию опубликовали в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.

«В 19 часов 25 февраля штурмовые подразделения ЧВК Вагнер полностью овладели населенным пунктом Ягодное на севере Бахмута», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал общее число населенных пунктов, которые присоединила Россия с начала спецоперации.

Фото Telegram-канал пресс-службы Пригожина