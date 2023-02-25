Правозащитник Мельников попросил генпрокурора обжаловать освобождение Мохова из СИЗО

Мельников напомнил, что ранее Мохов был осужден за особо тяжкое преступление, а в тюрьме, согласно оперативной информации, обещал отомстить своим жертвам.

Правозащитник Мельников попросил генпрокурора обжаловать освобождение Мохова из СИЗО. Об этом пишет ТАСС.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой обжаловать решение об освобождении из-под стражи Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк.

Мельников напомнил, что ранее Мохов был осужден за особо тяжкое преступление, а в тюрьме, согласно оперативной информации, обещал отомстить своим жертвам. Также скопинский маньяк покидал свой дом ночью во время совершения убийства, несмотря на запрет.

Правозащитник отметил, что личностные характеристики и совершение преступления по статье 316 УК Рф («Укрывательство преступлений») может говорить о том, что Мохов может совершить еще одно преступление.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 24 февраля, Виктора Мохова заметили на улице жители Скопина. Ранее ему продлили срок содержания В СИЗО по делу об укрывательстве убийства до 1 марта.