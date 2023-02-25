Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 25
Вск, 26
Пнд, 27
-1°
ЦБ USD 74.71 -0.15 23/02
ЦБ EUR 79.57 -0.19 23/02
Нал. USD 75.01 / 76.29 25/02 08:00
Нал. EUR 78.4 / 76.29 24/02 08:05
Новости
Итоги года New
Публикации
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
2 591
Главврач Рязанского онкодиспансера о группах риска, санкциях и опасных...
22 февраля 11:58
3 994
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
20 февраля 11:22
4 400
Дорогу осилит везущий. В чьих руках будущее общественного транспорта Р...
17 февраля 12:45
6 765
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Правозащитник Мельников попросил генпрокурора обжаловать освобождение Мохова из СИЗО
Мельников напомнил, что ранее Мохов был осужден за особо тяжкое преступление, а в тюрьме, согласно оперативной информации, обещал отомстить своим жертвам.

Правозащитник Мельников попросил генпрокурора обжаловать освобождение Мохова из СИЗО. Об этом пишет ТАСС.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой обжаловать решение об освобождении из-под стражи Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк.

Мельников напомнил, что ранее Мохов был осужден за особо тяжкое преступление, а в тюрьме, согласно оперативной информации, обещал отомстить своим жертвам. Также скопинский маньяк покидал свой дом ночью во время совершения убийства, несмотря на запрет.

Правозащитник отметил, что личностные характеристики и совершение преступления по статье 316 УК Рф («Укрывательство преступлений») может говорить о том, что Мохов может совершить еще одно преступление.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 24 февраля, Виктора Мохова заметили на улице жители Скопина. Ранее ему продлили срок содержания В СИЗО по делу об укрывательстве убийства до 1 марта.