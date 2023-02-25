Комвзвода группы «Вагнер» рассказал, что до центра Артемовска осталось 1 740 метров

Также офицер сообщил, что российские подразделения продвигаются медленнее, чем хотелось бы.

Комвзвода группы «Вагнер» рассказал, что до центра Артемовска осталось 1 740 метров. Об этом военнослужащий сообщил РИА Новости.

По словам офицера, чтобы занять центр Артемовска (украинское название — Бахмут), российским военнослужащим осталось пройти менее двух километров.

«Противник держит оборону, но все равно духом падает. Начинает отступление», — уточнил собеседник агентства.

Также комвзвода сообщил, что российские подразделения продвигаются медленнее, чем хотелось бы.

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении Гряниковки в Харьковской области и Парасковиевки в ДНР.