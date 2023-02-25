Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 25
Вск, 26
Пнд, 27
-1°
ЦБ USD 74.71 -0.15 23/02
ЦБ EUR 79.57 -0.19 23/02
Нал. USD 75.01 / 76.29 25/02 08:00
Нал. EUR 78.4 / 76.29 24/02 08:05
Новости
Итоги года New
Публикации
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
2 591
Главврач Рязанского онкодиспансера о группах риска, санкциях и опасных...
22 февраля 11:58
3 994
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
20 февраля 11:22
4 400
Дорогу осилит везущий. В чьих руках будущее общественного транспорта Р...
17 февраля 12:45
6 765
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Евросоюз ввел торговые ограничения против России на 11 млрд евро

Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию электронных компонентов, товаров и комплектующих двойного назначения, на тяжелую строительную технику, которая может использоваться для военных или фортификационных нужд. Об этом передает ТАСС.

Еврокомиссия прокомментировала утверждение десятого пакета санкций против России. Она уточнила, что в сумме объем торговых ограничений оценили примерно в 11,4 млрд евро.

Отмечается, что экспортные ограничения коснутся военных возможностей России и ее технологического усиления. Они включают электронные компоненты, которые могут использоваться в российских беспилотниках, ракетах и вертолетах, также введены отдельные ограничения на тепловизионные камеры и конкретные редкоземельные элементы, а также строительную технику.

Помимо этого, в список попали 96 организаций, связанных российским военно-промышленным комплексом.

«Эти новые запреты и ограничения покрывают экспорт ЕС объемом в €11,4 млрд (в цифрах 2021 года)», — отметила Еврокомиссия.