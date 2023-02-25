Евросоюз ввел торговые ограничения против России на 11 млрд евро

Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию электронных компонентов, товаров и комплектующих двойного назначения, на тяжелую строительную технику, которая может использоваться для военных или фортификационных нужд. Об этом передает ТАСС .

Еврокомиссия прокомментировала утверждение десятого пакета санкций против России. Она уточнила, что в сумме объем торговых ограничений оценили примерно в 11,4 млрд евро.

Отмечается, что экспортные ограничения коснутся военных возможностей России и ее технологического усиления. Они включают электронные компоненты, которые могут использоваться в российских беспилотниках, ракетах и вертолетах, также введены отдельные ограничения на тепловизионные камеры и конкретные редкоземельные элементы, а также строительную технику.

Помимо этого, в список попали 96 организаций, связанных российским военно-промышленным комплексом.

«Эти новые запреты и ограничения покрывают экспорт ЕС объемом в €11,4 млрд (в цифрах 2021 года)», — отметила Еврокомиссия.