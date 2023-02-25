«Барс на Есенина» открылся после реконструкции

На площади двух тысяч квадратных метров оборудовали 65 торговых мест.

В субботу, 25 февраля, в Рязани после реконструкции открылся оптово-розничный комплекс «Барс на Есенина». Об этом сообщила на странице «ВКонтакте» мэр Елена Сорокина.

Она отметила, что на площади двух тысяч квадратных метров оборудовали 65 торговых мест.

Сорокина сообщила, что рязанцы смогут купить продукцию российских товаропроизводителей, в том числе бакалейные товары, молочные и мясные продукты, фрукты и овощи по оптовым ценам.

«Местные производители уже представлены на площадке — „Старожиловский молочный комбинат“, Хлебозавод № 3, „Детское питание“, „Эковакино“, „Рязань хлеб“, „Русские мельницы“, „Бонтэ“ и многие другие», — написала мэр.

В сообщении отмечается, что около комплекса оборудована парковка, войти в здание можно с двух сторон — с улицы Грибоедова и с улицы Есенина.

Также Сорокина добавила, что рязанские товаропроизводители смогут представить свою продукцию жителям города в дополнение к ярмаркам выходного дня и площадкам для ежедневной торговли.