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Великобритания ввела новые санкции против России
Новые антироссийские санкции Великобритании затронули 92 физических и юридических лица. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 24 февраля, заявлении британского правительства, сообщает ТАСС.

Новые антироссийские санкции Великобритании затронули 92 физических и юридических лица. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 24 февраля, заявлении британского правительства, сообщает ТАСС.

Под санкции попали руководители высшего звена российской государственной атомной энергетической компании «Росатом», руководители двух крупнейших российских оборонных компаний, четырех банков и других представителей российской элиты.

Росатом имеет глубокие связи с российским ВПК, в том числе через Александра Новака, который одновременно является членом наблюдательного совета и вице-премьером в администрации Путина, отмечается в заявлении британского кабинета министров, опубликованном на сайте правительства королевства.

Также Великобритания ввела санкции в отношении четырех российских финансовых учреждений, в том числе против МТС-банка.

Лондон ввел рестрикции против руководства российских компаний «Ростех» и «Алмаз-Антей», управляющего директора Nord Stream AG, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, ряда сотрудников «Газпрома», «Аэрофлота», вице-премьера РФ Александра Новака и главы Минцифры Максута Шадаева, экс-премьера Виктора Зубкова.

В МИД королевства отметили, что в черный список также вошли заводы «Сокол» и «Электрон», НПП «Звезда», АО «Изумруд», «Ломо» и «Рембаза», ВНИИЭФ и ВНИИТФ. Кроме того, Великобритания ввела санкции против руководства иранской Qods Aviation Industry, по ее утверждению, поставляющей беспилотники России.