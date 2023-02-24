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В Тыве из-за пьяного водителя в ДТП погибли пять человек
В Республике Тыва на 902-м километре автодороги «Енисей» произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Авария произошла в четверг, 23 февраля, в 23:18, сообщает портал МВД Медиа.

В Республике Тыва на 902-м километре автодороги «Енисей» произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Авария произошла в четверг, 23 февраля, в 23:18, сообщает портал МВД Медиа.

Полицейские установили, что 37-летний житель Кызыла за рулем УАЗ-23632 выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Logan. В результате ДТП до приезда скорой на месте скончались четыре пассажира, одна женщина находилась на позднем сроке беременности. Погиб также водитель иномарки. Личности погибших устанавливаются.

Проведено освидетельствование водителя УАЗ, установлено, что он был пьян. Все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

Возбуждено уголовное дело. Виновника аварии задержали и поместили в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.