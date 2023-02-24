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В Сасовском районе из дома 90-летнего пенсионера украли 500 тысяч рублей
Полицейские задержали подозреваемого в краже сбережений из дома 90-летнего пенсионера в селе Петаково Сасовского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские задержали подозреваемого в краже сбережений из дома 90-летнего пенсионера в селе Петаково Сасовского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пенсионер утром почувствовал сквозняк и обнаружил, что запоры на дверях изнутри открыты. Проверив импровизированный тайник со сбережениями в мебели, мужчина заметил пропажу 500 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска осмотрели дом пострадавшего и нашли лаз на террасе. Неизвестный выломал пару досок и, вероятно, так проник в дом, после покинув его через входную дверь. Пенсионер спал и ничего не заметил.

Коллеги из соседней Республики Мордовия сообщили, что один из жителей поселка, расположенного рядом с границей регионов, неожиданно начал раздавать долги родственникам и рассказывать о выигрышах и проигрышах на ставках в онлайн-букмекерских конторах.

В ходе проверки выяснилось, что 22-летний молодой человек причастен к краже из дома пенсионера. Злоумышленника разыскали и задержали.

По предварительной информации, мужчина случайно узнал об одиноком пожилом пенсионере и решил обследовать его дом. Ночью он взломал террасу, пробрался в жилище и обнаружил там спящего хозяина. Тогда молодой человек нашел деньги и скрылся через дверь.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.