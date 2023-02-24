В Рязанской области простились с участником СВО Кириллом Пыхтиным

В Рязанской области состоялась церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции гвардии рядовым Кириллом Пыхтиным, военнослужащим части 41450. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Рязанской области состоялась церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции гвардии рядовым Кириллом Пыхтиным, военнослужащим части 41450. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители правительства области, администрации Шацкого района, рязанского военного гарнизона, рязанской Епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Соболезнования семье погибшего выразил губернатор Павел Малков.

Напомним, ранее о гибели Кирилла Пыхтина сообщили на странице МОУ Казачинская СОШ.