В Рязанской области 25 февраля потеплеет до +3 градусов

В Рязанской области в субботу, 25 февраля, температура воздуха ночью составит -7, -2 градуса, днем -2, +3 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.