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В Рязанской области 25 февраля потеплеет до +3 градусов
В Рязанской области в субботу, 25 февраля, температура воздуха ночью составит -7, -2 градуса, днем -2, +3 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в субботу, 25 февраля, температура воздуха ночью составит -7, -2 градуса, днем -2, +3 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно. Ночью ожидается снег, местами сильный, переходящий в мокрый, местами метель.

Днем прогнозируют осадки — снег, мокрый снег, дождь. Местами гололед, налипание мокрого снега. Гололедица, местами снежные заносы.

Ветер юго-западный, южный, 6-11 м/с, местами порывы достигнут 15 метров в секунду.