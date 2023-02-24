В Москве школьник врезался в дерево при катании на тюбе и погиб

На северо-западе столицы второклассник погиб, врезавшись в дерево при катании на тюбе. Об этом пишет Агентство «Москва» со ссылкой на столичную прокуратуру.

На северо-западе столицы второклассник погиб, врезавшись в дерево при катании на тюбе. Об этом пишет Агентство «Москва» со ссылкой на столичную прокуратуру.

Трагедия произошла в парке Покровское-Стрешнево. Восьмилетний ребенок катался на необорудованном склоне на глазах у родителей. Во время одного заезда мальчик врезался в дерево, его госпитализировали. Ребенок скончался в больнице.

Тушинская межрайонная прокуратура взяла на контроль проверку по этому происшествию.