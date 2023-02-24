В Москве арестовали фигуранта дела о поджоге общежития, в котором погибли семеро

Пресненский суд Москвы арестовал фигуранта дела о поджоге общежития, где погибли семь человек. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Пресненский суд Москвы арестовал фигуранта дела о поджоге общежития, где погибли семь человек. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Обвиняемому Юрию Хомченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 22 апреля.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом.

Вину он не признает. по данным РЕН ТВ, с места пожара мужчина убегал прямо в тапочках, оставив свою жену в горящем здании.

Напомним, при пожаре в отеле «Москабельмет» в среду, 22 февраля, погибли семь человек. Следствие сообщало, что пожар возник вследствие поджога, устроенного из неприязни к жильцам общежития.