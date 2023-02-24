В Красноярске аварийно сел пассажирский самолет из Сочи

В пятницу, 24 февраля, пассажирский Boeing авиакомпании «Россия» рейсом Сочи — Красноярск аварийно сел в аэропорту пункта прибытия из-за разгерметизации салона. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

В пятницу, 24 февраля, пассажирский Boeing авиакомпании «Россия» рейсом Сочи — Красноярск аварийно сел в аэропорту пункта прибытия из-за разгерметизации салона. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

На борту самолета находились 167 пассажиров, из них 21 — несовершеннолетние, а также восемь членов экипажа. Посадка прошла успешно, по предварительным данным, пострадавших нет.

По данным «Интерфакса» , на высоте около 11 тыс. метров на борту внезапно отказала система регулирования давления пассажирского салона. Экипаж принудительно выпустил кислородные маски и запросил экстренное снижение. Как минимум пяти пассажирам потребовалась помощь медиков.

Проводится доследственная проверка.