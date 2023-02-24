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В Красноярске аварийно сел пассажирский самолет из Сочи
В пятницу, 24 февраля, пассажирский Boeing авиакомпании «Россия» рейсом Сочи — Красноярск аварийно сел в аэропорту пункта прибытия из-за разгерметизации салона. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

В пятницу, 24 февраля, пассажирский Boeing авиакомпании «Россия» рейсом Сочи — Красноярск аварийно сел в аэропорту пункта прибытия из-за разгерметизации салона. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

На борту самолета находились 167 пассажиров, из них 21 — несовершеннолетние, а также восемь членов экипажа. Посадка прошла успешно, по предварительным данным, пострадавших нет.

По данным «Интерфакса», на высоте около 11 тыс. метров на борту внезапно отказала система регулирования давления пассажирского салона. Экипаж принудительно выпустил кислородные маски и запросил экстренное снижение. Как минимум пяти пассажирам потребовалась помощь медиков.

Проводится доследственная проверка.