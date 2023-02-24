В центре Петербурга стреляли в сотрудника ОМОНа

В Санкт-Петербурге в пятницу, 24 февраля, рядом со входом в метро «Гостиный двор» выстрелили в сотрудника ОМОНа. Пострадавшего госпитализировали, нападавший задержан.

В Санкт-Петербурге в пятницу, 24 февраля, рядом со входом в метро «Гостиный двор» выстрелили в сотрудника ОМОНа. Пострадавшего госпитализировали, нападавший задержан, сообщается в Telegram-канале СК России.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа в отношении мужчины 1972 года рождения.

Пострадавшему оказывается квалифицированная медицинская помощь.