США ввели санкции против 83 российских юрлиц

Министерство финансов США в пятницу, 24 февраля, расширило санкции против российского оборонно-промышленного комплекса, предприятий, производящих углеродное волокно, авиакосмического сектора, сектора электроники.

Министерство финансов США в пятницу, 24 февраля, расширило санкции против российского оборонно-промышленного комплекса, предприятий, производящих углеродное волокно, авиакосмического сектора, сектора электроники. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении финансового ведомства, сообщает ТАСС .

В черный список включили входящее в состав госкорпорации Росатом АО «ЮМАТЕКС», ее три дочерних предприятия, одно из которых расположено в Чехии, российскую компанию UVICOM LTD, АО «Препрег — современные композиционные материалы», ООО «Алабуга-Волокно», ООО «Препрег-Дубна», АО НИИГРАФИТ, АО «Уральский научно исследовательский институт композиционных материалов», Пермский научно-исследовательский технологический институт.

В Минфине также уточнили, что «НПО машиностроения», против которого рестрикции ввели еще в 2014 году на фоне присоединения Крыма, внесли в санкционный список, связанный с якобы «вредоносной иностранной деятельностью России».

В список включили и предприятия металлургического сектора, горной промышленности: Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», ООО «Металлург-Туламаш», ООО «ТПЗ-Рондол» и ООО «Мценскпрокат».

Ограничения введены в отношении некоторых банков: Московский кредитный банк, МТС-банк, банки «Уралсиб», «Зенит» и «Санкт-Петербург». Минфин США опубликовал генеральную лицензию, разрешающую операции с этими банками до 25 мая 2023 года, чтобы завершить текущие сделки.

Всего США 24 февраля ввели санкции против 22 физлиц и 83 юрлиц.