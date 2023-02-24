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Санкции США распространились на два рязанских завода
Два рязанских предприятия попали в санкционный список Минфина США. Это завод металлокерамических приборов и НИИ ГРП «Плазма». Документ размещен на сайте ведомства.

Два рязанских предприятия попали в санкционный список Минфина США. Это завод металлокерамических приборов и НИИ ГРП «Плазма». Документ размещен на сайте ведомства.

Напомним, в пятницу, 24 февраля, Госдеп ввел санкции в отношении глав десятков российских регионов и девяти министров. В списке — губернатор Рязанской области Павел Малков. В перечень вошли представители ВС РФ, политические деятели, организации и научно-исследовательские институты.

Также США ввели санкции против 22 физлиц и 83 юрлиц.