Санкции США распространились на два рязанских завода

Два рязанских предприятия попали в санкционный список Минфина США. Это завод металлокерамических приборов и НИИ ГРП «Плазма». Документ размещен на сайте ведомства.

Два рязанских предприятия попали в санкционный список Минфина США. Это завод металлокерамических приборов и НИИ ГРП «Плазма». Документ размещен на сайте ведомства.

Напомним, в пятницу, 24 февраля, Госдеп ввел санкции в отношении глав десятков российских регионов и девяти министров. В списке — губернатор Рязанской области Павел Малков. В перечень вошли представители ВС РФ, политические деятели, организации и научно-исследовательские институты.

Также США ввели санкции против 22 физлиц и 83 юрлиц.