Рязанка 70 раз позвонила в поликлинику, чтобы вызвать врача ребенку

Жительница Рязани 70 раз пыталась дозвониться в городскую детскую поликлинику № 6, но так и не смогла этого сделать. Пост об этом опубликовал Rzn Life.

Жительница Рязани 70 раз пыталась дозвониться в городскую детскую поликлинику № 6, но так и не смогла этого сделать. Пост об этом опубликовал Rzn Life.

«У ребенка температура 39 второй день, звонила вчера в 6-ю детскую, сказали, в праздники врача дежурного нет! Сегодня посмотрела на сайте, что вызов на дом возможен, но дозвониться нереально, все время занято», — говорится в сообщении.