Рязанцев предупредили о мокром снеге и заносах

Жителей Рязани и Рязанской области предупредили, что в субботу, 25 февраля, на территории ожидается мокрый снег, дождь, метель, гололед, возможны налипание мокрого снега и снежные заносы. Об этом сообщила пресс-служба рязанской мэрии.

Жителей Рязани и Рязанской области предупредили, что в субботу, 25 февраля, на территории ожидается мокрый снег, дождь, метель, гололед, возможны налипание мокрого снега и снежные заносы. Об этом сообщила пресс-служба рязанской мэрии.

По сообщению синоптиков, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Жителей просят быть внимательными и осторожными. Водителей призывают следить за скоростным режимом, пешеходов — переходить дорогу только в положенных местах.