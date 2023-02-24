Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
-4°
Сбт, 25
Вск, 26
ЦБ USD 74.71 -0.15 23/02
ЦБ EUR 79.57 -0.19 23/02
Нал. USD 75.01 / 77.1 24/02 08:05
Нал. EUR 79.51 / 81.24 24/02 08:05
Новости
Итоги года New
Публикации
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
1 871
Главврач Рязанского онкодиспансера о группах риска, санкциях и опасных...
22 февраля 11:58
3 240
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
20 февраля 11:22
3 660
Дорогу осилит везущий. В чьих руках будущее общественного транспорта Р...
17 февраля 12:45
6 069
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили о мокром снеге и заносах
Жителей Рязани и Рязанской области предупредили, что в субботу, 25 февраля, на территории ожидается мокрый снег, дождь, метель, гололед, возможны налипание мокрого снега и снежные заносы. Об этом сообщила пресс-служба рязанской мэрии.

Жителей Рязани и Рязанской области предупредили, что в субботу, 25 февраля, на территории ожидается мокрый снег, дождь, метель, гололед, возможны налипание мокрого снега и снежные заносы. Об этом сообщила пресс-служба рязанской мэрии.

По сообщению синоптиков, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Жителей просят быть внимательными и осторожными. Водителей призывают следить за скоростным режимом, пешеходов — переходить дорогу только в положенных местах.