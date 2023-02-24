Рязанцев предупредили о мокром снеге и заносах
Жителей Рязани и Рязанской области предупредили, что в субботу, 25 февраля, на территории ожидается мокрый снег, дождь, метель, гололед, возможны налипание мокрого снега и снежные заносы. Об этом сообщила пресс-служба рязанской мэрии.
Жителей Рязани и Рязанской области предупредили, что в субботу, 25 февраля, на территории ожидается мокрый снег, дождь, метель, гололед, возможны налипание мокрого снега и снежные заносы. Об этом сообщила пресс-служба рязанской мэрии.
По сообщению синоптиков, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
Жителей просят быть внимательными и осторожными. Водителей призывают следить за скоростным режимом, пешеходов — переходить дорогу только в положенных местах.