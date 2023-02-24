Пригожин сообщил о взятии под контроль России села Берховка

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о том, что под полный контроль российских сил взят населенный пункт Берховка.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о том, что под полный контроль российских сил взят населенный пункт Берховка. Он находится в 7 км к северу от Артемовска (Бахмута) в ДНР.