На Театральной площади компания мужчин устроила конфликт с водителем автобуса
В Рязани на Театральной площади в четверг, 23 февраля, произошел дорожный конфликт. Об этом сообщили «Рязанские новости» со ссылкой на очевидца.
В Рязани на Театральной площади в четверг, 23 февраля, произошел дорожный конфликт. Об этом сообщили
Все участники конфликта установлены. Их доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе УМВД по Рязанской области.
По факту проводится проверка.