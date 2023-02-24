На Театральной площади компания мужчин устроила конфликт с водителем автобуса

В Рязани на Театральной площади в четверг, 23 февраля, произошел дорожный конфликт. Об этом сообщили «Рязанские новости» со ссылкой на очевидца.

В Рязани на Театральной площади в четверг, 23 февраля, произошел дорожный конфликт. Об этом сообщили «Рязанские новости» со ссылкой на очевидца. По словам свидетеля, кавказцы на автомобиле подрезали автобус, а затем начали драку с водителем.

Все участники конфликта установлены. Их доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

По факту проводится проверка.