На Ставрополье при лобовом столкновении погибли семь человек

В Георгиевском округе Ставропольского края в лобовом столкновении погибли семь человек, двое находятся в больнице. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В Георгиевском округе Ставропольского края в лобовом столкновении погибли семь человек, двое находятся в больнице. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, в пятницу, 24 февраля, около 16 часов на 304-м километре автодороги Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск— Минеральные Воды, вблизи села Обильного, 31-летний мужчина за рулем иномарки при совершении обгона по встречной полосе столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, в котором находились семь человек.

В результате аварии от полученных травм скончались водитель иномарки и его 10-летний сын. Также погибли пять человек из «семерки». Еще двое, один из которых пятилетний ребенок, госпитализированы.

Личности водителя и пассажиров ВАЗ-2107 устанавливаются. Обстоятельства аварии уточняются.