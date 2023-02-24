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Минздрав прокомментировал ситуацию с 70 звонками рязанки в детскую поликлинику № 6
В рязанском минздраве прокомментировали жалобу горожанки на работу детской поликлиники № 6. Комментарий опубликован к соответствующему посту в соцсетях.

В рязанском минздраве прокомментировали жалобу горожанки на работу детской поликлиники № 6. Комментарий опубликован к соответствующему посту в соцсетях.

«Понимаем ваше беспокойство. К сожалению, нет возможности установить номер, по которому совершали звонки, так как он не отображен на скрине. Сегодня в поликлинике приняли около 50 вызовов. В выходные дни работает дежурный врач с 9 до 15 (информацию предварительно уточняйте), врачи на осмотр на дому вызовы на дом принимают до 12:00», — говорится в сообщении.

После этого времени при ухудшении состояния и температуре необходимо вызывать бригаду скорой помощи, добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Рязани 70 раз пыталась дозвониться в городскую детскую поликлинику № 6, но так и не смогла этого сделать.