Малков поблагодарил США за включение в санкционный список

В пятницу, 24 февраля, Госдеп ввел санкции в отношении глав десятков российских регионов и девяти министров. В списке — губернатор Рязанской области Павел Малков.

В пятницу, 24 февраля, Госдеп ввел санкции в отношении глав десятков российских регионов и девяти министров. Об этом говорится в заявлении Госдепа, сообщает ТАСС. В списке — губернатор Рязанской области Павел Малков.

В перечень вошли 1 219 представителей ВС РФ, политические деятели, организации и научно-исследовательские институты.

«Благодарю американских „коллег“ за признание. Находиться в этом списке — награда и честь», — написал Павел Малков в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее стало известно, что США ввели санкции против 22 физлиц и 83 юрлиц.