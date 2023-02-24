Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 25-26 февраля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Масленица

25 и 26 февраля в Рязани отметят праздник завершения зимы. Основное мероприятие «Душа моя Масленица!» пройдет на Лыбедском бульваре 25 февраля. Гостей ждут румяные и горячие блины из разных сортов муки, каравайцы, оладьи, пироги, калачи, лепешки, ватрушки, курники, калинники и конечно, кисели и чай из самовара.

Также для рязанцев приготовили новый проект — «Красования на Почтовой». Его главная идея — театрализованное представление, повествующее о масленичной неделе, где каждый день имеет свое название и традиции. На главной сцене пройдет концертная программа с участием народных и фольклорных коллективов Рязанской области. Также гостей ждут фуд-корт, спортивные игры, показательные выступления фигуристов.

Масленичные мероприятия также пройдут в ЦПКиО, около ДК «Приокский», у КДЦ «Октябрь», в Лесопарке, в Константинове, на базе отдыха «Звездный» и в других районах города.

Начало мероприятий в 12:00

Концерты

25 февраля в культурном пространстве «Фабрика» выступит группа «Горшенев». Фигура музыканта, композитора, автора и вокалиста Алексея Горшенева давно стала одной из самых значимых в российской рок-музыке. В его карьере можно встретить и съемки в кино, написание музыке к зонг-опере TODD, и, конечно же, успех собственного коллектива «Кукрыниксы» на протяжении 20-ти лет. Начало в 19:00

На сцене МКЦ пройдет концерт группы «Мельница». Группа представит новую концертную программу по одноименному синглу «Сердце ястреба». Музыканты исполнят как новые, так и старые хиты, а новые видео-иллюстрации, которые позволят взглянуть на треклист с неожиданной стороны. Начало в 19:00

В арт-клубе «Площадка» 26 февраля пройдет «Темная вечеринка» — для тех, кто обожает черный цвет, кому не претит меланхолия и готическая романтика в лучших традициях 2007 года. Для зрителей выступят группы THE INDIFFERENCE, EVERFAULT, FORESIGHT и MEATBEATBOT, а до и после концерта будет готик|индастриал|транс дискотека. Начало в 19:00

Спектакли

На сцене театра драмы 25 февраля покажут спектакль «Клинический случай». Это традиционная комедия положений по пьесе классика английской комедии Рэя Куни. Зрителей ждут и детективный сюжет, и комедия, и любовная линия. Начало в 18:00

В театре кукол покажут 26 февраля «Сказку о четырех близнецах». Болгарская народная легенда появилась в репертуаре русских театров в середине двадцатого века, и сразу вошла в «золотой фонд» семейных спектаклей. В ней нет магии, невероятных чудес, злых или добрых чародеев. Судьба героев зависит только от них самих, а волшебство, как это обычно и бывает в народной культуре, повсюду — пронизывает быт и природу. Начало в 12:00

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