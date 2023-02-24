Китай представил план разрешения украинского кризиса из 12 пунктов

В документе отмечается, что необходимо отказаться от менталитета холодной войны, а также уважать законные интересы безопасности всех стран, сообщает РИА Новости.

МИД Китая опубликовал план по урегулированию конфликта на Украине, он состоит из 12 пунктов. В документе отмечается, что необходимо отказаться от менталитета холодной войны, а также уважать законные интересы безопасности всех стран, сообщает РИА Новости.

«Безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков. К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их», — гласит первый пункт заявления.

Китай выступает против политизации мировой экономики и применения ее в качестве оружия. Страна призвала как можно скорее восстановить прямой диалог между Москвой и Киевом.

«В войнах и конфликтах нет победителей. Всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масло в огонь, не обострять противоречия, не допустить дальнейшего обострения украинского кризиса или даже выхода его из-под контроля, поддержать продвижение России и Украины навстречу друг другу, как можно скорее возобновить прямой диалог», — добавляется в документе.