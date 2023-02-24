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Блинчики, горячий чай и аквагрим. «С Пылу С Жару» рассказал, как поздравит рязанцев с Масленицей
Праздничные гуляния в честь Масленицы и ярмарка пройдут в субботу, 25 февраля, в городском Лесопарке и на Лыбедском бульваре с 11:00 до 19:00.

Бренд «С Пылу С Жару» выступит партнером масленичных гуляний в Рязани. Подробный план мероприятий редакции РЗН. инфо рассказали представители бренда. Праздничные гуляния в честь Масленицы и ярмарка пройдут в субботу, 25 февраля, в городском Лесопарке и на Лыбедском бульваре с 11:00 до 19:00.

На обеих площадках гостей мероприятия ожидает традиционное масленичное угощение — блины с различными вариантами начинок (от сытных, мясных до сладких, ягодных, шоколадных), согревающий чай и аквагрим. Также посетители смогут побороться за призы от бренда «С Пылу С Жару», который будет партнером фестиваля экстремальной силы «Богатырский дух».

Там же будет возможность приобрести последние новинки от «С Пылу С Жару», включая линейку «Premium» с мясом, лесными ягодами и творогом, а также шоколадные блинчики «Dessert» с белым шоколадом.

Блинчики «С Пылу С Жару» производятся в Рязанской области. Продукция компании представлена в 42 странах, а по объему производства рязанский продукт является «Блинчиками № 1 в России"*.

*По данным потребительской панели «ГФК-Русь» (ОГРН 1027739386949), по объему покупок замороженных готовых к употреблению блинов в натуральном выражении за период с декабря 2018 по ноябрь 2019 (год в целом, размер выборки: 20000 домашних хозяйств в РФ).