Жителям Центральной России спрогнозировали наступление весны в апреле

В столице и средней полосе России наступление метеорологической весны произойдет только в апреле. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В столице и средней полосе России наступление метеорологической весны произойдет только в апреле. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Март в Москве теплым еще не будет, отметил синоптик. По его словам, весна начнется с усиления морозов и снегопадов. Тишковец напомнил, что в средней полосе март в климатическом отношении является зимним месяцем.

«Предварительные долгосрочные прогнозы показывают, что первый месяц грядущего сезона теплым не будет, а значит, наступление метеорологической весны, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, произойдет только в апреле», — подчеркнул специалист.