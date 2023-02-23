В Шиловском районе при пожаре погиб 67-летний мужчина

В Шиловском районе в селе Санское в четверг, 23 февраля, загорелся жилой деревянный дом. Погиб мужчина 1955 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Шиловском районе в селе Санское в четверг, 23 февраля, загорелся жилой деревянный дом. Погиб мужчина 1955 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 12:50. На место ЧП выезжали два автомобиля, шесть человек.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.