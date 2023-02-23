В Семчине загорелся мусор в бытовке

В Рязани на улице Семчинской загорелся мусор. Пожар произошел днем в четверг, 23 февраля. Видео опубликовали в соцсетях.

В Рязани на улице Семчинской загорелся мусор. Пожар произошел днем в четверг, 23 февраля. Видео опубликовали в соцсетях.

Вызов поступил в 16:21. По предварительной информации, загорелся мусор на площади 15 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Погибших и пострадавших нет.

На месте работали пять человек личного состава и одна единица техники.