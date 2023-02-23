В Самарской области шесть человек погибли в ДТП с маршруткой
В Нефтегорском районе Самарской области, на 83-м километре автодороги М5 «Урал» произошло ДТП с шестью погибшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В Нефтегорском районе Самарской области, на 83-м километре автодороги М5 «Урал» произошло ДТП с шестью погибшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла в четверг, 23 февраля, около 9:20. Столкнулись два грузовика и маршрутный автобус.
По предварительным данным, в результате аварии погибли шесть человек, есть пострадавшие.
Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.