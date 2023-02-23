В Рязанской области 24 февраля прогнозируют небольшой снег и порывы ветра

В Рязанской области в пятницу, 24 февраля, днем местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью в регионе составит -19, -14 градусов, днем -7, -2 градуса.