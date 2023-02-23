В Рязанской области 24 февраля прогнозируют небольшой снег и порывы ветра
В Рязанской области в пятницу, 24 февраля, днем местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью в регионе составит -19, -14 градусов, днем -7, -2 градуса.
В Рязанской области в пятницу, 24 февраля, днем местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью в регионе составит -19, -14 градусов, днем -7, -2 градуса. Прогноз погоды опубликован на
Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы достигнут 10-15 м/с.