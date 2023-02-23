В РГУ вновь появятся бюджетные места на отделение журналистики

В Рязанском университете имени Есенина в этом году вновь появятся бюджетные места на отделение журналистики на факультете русской филологии и национальной культуры. Об этом сообщается на сайте ТКР.

В Рязанском университете имени Есенина в этом году вновь появятся бюджетные места на отделение журналистики на факультете русской филологии и национальной культуры. Об этом сообщается на сайте ТКР.

Бюджетный прием возобновится после нескольких лет перерыва. Также в университете появится новое направление подготовки — режиссура театрализованных представлений и праздников.

Всего выпускники школ этого года смогут побороться за более чем тысячу бюджетных мест рязанского госуниверситета.