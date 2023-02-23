В полиции прокомментировали ДТП со сбитым пешеходом на Первомайском проспекте
В полиции прокомментировали аварию, в результате которой в среду, 22 февраля, сбили молодого человека на Первомайском проспекте.
В полиции прокомментировали аварию, в результате которой в среду, 22 февраля, сбили молодого человека на Первомайском проспекте.
Информации о таком происшествии от участников дорожного движения в Госавтоинспекцию не поступало, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, накануне было опубликовано видео момента наезда на пешехода. Молодые люди переходили дорогу вне перехода.