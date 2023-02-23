В Москве возле посольства Швейцарии обнаружили подозрительный пакет

В Москве на территории посольства Швейцарии нашли прозрачный пакет с подозрительным содержимым. Предварительно, там могут находиться ручные гранаты, сообщает SHOT.

В Москве на территории посольства Швейцарии нашли прозрачный пакет с подозрительным содержимым. Предварительно, там могут находиться ручные гранаты, сообщает SHOT.

На месте работают полиция и саперы, к посольству также подъехала скорая.

Территория оцеплена, саперы и сотрудники полиции изучают подозрительный пакет. Рядом обнаружен еще один пакет — предварительно, в нем находятся страйкбольные шарики.

Ведомство временно приостановило работу. Выясняется официальная информация.