В центре Рязани столкнулись маршрутка и легковушка

В Рязани в четверг, 23 февраля, произошло ДТП с участием маршрутки и легковушки. Авария произошла на пересечении улицы Вокзальной и Первомайского проспекта.

В Рязани в четверг, 23 февраля, произошло ДТП с участием маршрутки и легковушки. Авария произошла на пересечении улицы Вокзальной и Первомайского проспекта. Фото опубликовано в группе «ДТП. Аварии. Рязань».

«ДТП между 41-й маршруткой и Lacetti, движение затруднено», — сообщается в посте.

Выясняется информация о случившемся.