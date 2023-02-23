В центре Рязани столкнулись маршрутка и легковушка
В Рязани в четверг, 23 февраля, произошло ДТП с участием маршрутки и легковушки. Авария произошла на пересечении улицы Вокзальной и Первомайского проспекта.
В Рязани в четверг, 23 февраля, произошло ДТП с участием маршрутки и легковушки. Авария произошла на пересечении улицы Вокзальной и Первомайского проспекта. Фото опубликовано в группе
«ДТП между 41-й маршруткой и Lacetti, движение затруднено», — сообщается в посте.
Выясняется информация о случившемся.