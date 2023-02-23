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В Белгородской области из-за попадания снаряда ВСУ погибла пенсионерка
В Волоконовском районе Белгородской области в четверг, 23 февраля, снаряд прилетел в частный жилой дом села Борисовка. Погибла жительница 1951 года рождения.

В Волоконовском районе Белгородской области в четверг, 23 февраля, снаряд прилетел в частный жилой дом села Борисовка. Погибла жительница 1951 года рождения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Бригада скорой на месте оказала помощь дочери погибшей. Еще один снаряд разрушил второй дом, в нем людей не было. Осколками повредило еще два частных дома. Также повреждено газоснабжение. Аварийные и оперативные службы устраняют последствия, добавил глава региона.

Гладков написал, что под обстрел ВСУ также попала Вознесеновка. Снаряды повредили газовую трубу на территории предприятия.

«В Шебекинском городском округе под обстрел ВСУ попала окраина села Новая Таволжанка. Пострадавших нет. В трех частных домовладениях выбиты окна и посечены фасады. Также повреждена линия электропередачи — частично отсутствует электроэнергия. Аварийные службы устраняют последствия. Подомовой обход территории продолжается», — написал Гладков.