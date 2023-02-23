Ушел из жизни руководитель народного песенного ансамбля «Родничок» Сергей Куршин

В среду, 22 февраля, после продолжительной болезни скончался Сергей Михайлович Куршин — руководитель Народного коллектива Рязанской области «Народный хор» и Народного песенного ансамбля Рязанской области «Родничок» Кадомского районного дома культуры.

В среду, 22 февраля, после продолжительной болезни скончался Сергей Михайлович Куршин — руководитель Народного коллектива Рязанской области «Народный хор» и Народного песенного ансамбля Рязанской области «Родничок» Кадомского районного дома культуры. Об этом сообщается в группе Рязанского областного научно-методического центра «Вконтакте».

В 1997 году Сергей Куршин окончил Рязанское областное училище культуры. Работая методистом в Шацком отделе культуры, был организатором и солистом песенно-инструментального ансамбля «Орёлики», в составе которого дважды представлял Рязанскую область на Международной выставке в Германии и дважды становился участником телепроекта «Эх, Семеновна!».

С 2004 года начал работать в Кадомском районном доме культуры. В 2014 году окончил Московский государственный университет культуры и искусств. С 2013 года Сергей Михайлович стал руководить народным хором Кадомского РДК, с 2015-го параллельно возглавил ансамбль народной песни «Родничок». Под его руководством коллективы стали постоянными участниками международных, всероссийских, межрегиональных и областных арт-проектов.

Рязанский областной научно-методический центр народного творчества в лице всего коллектива выразил соболезнования родным и близким Сергея Куршина.