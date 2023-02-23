США включат в новый пакет антироссийских санкций китайские компании

В пятницу, 24 февраля, США объявят о новом пакете антироссийских санкций. Меры введут в том числе и против китайских компаний. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью газете Washington Post.

В пятницу, 24 февраля, США объявят о новом пакете антироссийских санкций. Меры введут в том числе и против китайских компаний. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью газете Washington Post .

По ее словам, о новом пакете санкций против России помимо США объявят все страны «Группы семи». Санкции собираются ввести против компаний Китая, которые, по мнению Белого дома, помогают России.

«Мы уже сделали это. Они будут в санкционных пакетах, которые мы объявим завтра», — сказала Нуланд.

Санкции также коснутся нескольких российских банков.