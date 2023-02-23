Рязаньстат представил усредненный портрет местного мужчины

Рязаньстат рассказал о среднестатистическом представителе мужского пола в Рязанской области. Пост об этом опубликован в четверг, 23 февраля, в группе организации «ВКонтакте».

Рязаньстат рассказал о среднестатистическом представителе мужского пола в Рязанской области. Пост об этом опубликован в четверг, 23 февраля, в группе организации «ВКонтакте».

Сообщается, что в регионе на 6 мужчин приходится 7 женщин — мужчины составляют 46% населения. Лишь в Милославском и Скопинском районах их более половины. Средний возраст рязанца — 40 лет. Мужчин этого возраста больше всего в Милославском, Рыбновском районах и Рязани — по 30%.

43% рязанцев имеют высшее или среднее профессиональное образование. В области информации и связи, логистики трудится 20% мужчин, 10% занимаются научной и технической деятельностью. Среди руководителей мужчин всего 3% — в 1,7 раз меньше, чем женщин.

Также добавляется, что 47% мужчин занимается спортом, 69% не курят, 13% придерживаются принципов ЗОЖ и правильного питания, 47% следят за здоровьем и регулярно проходят диспансеризацию. В браке состоит 52%, в том числе в гражданском.