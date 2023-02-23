Рязанцы проголосовали за проведение митинга в защиту чистого воздуха
Жители Рязани проголосовали за проведение митинга в защиту чистого воздуха в городе. Это показали итоги опроса в группе «Дышим чистым» «ВКонтакте».
Жители Рязани проголосовали за проведение митинга в защиту чистого воздуха в городе. Это показали итоги опроса в группе «Дышим чистым» «ВКонтакте».
Активисты создали опрос в понедельник, 20 февраля. На 23 февраля в нем приняли участие 582 жителя.
Почти 64% опрошенных проголосовали за проведение согласованного митинга, чуть более 36% выступили против.
Напомним, речь идет о согласованном митинге. Рязанцам предложили поучаствовать в опросе, чтобы решить целесообразность проведения мероприятия.