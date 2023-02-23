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Пригожин: Проблема с нехваткой боеприпасов у ЧВК «Вагнер» решена
Предприниматель Евгений Пригожин сообщил о начале отгрузки боеприпасов для ЧВК «Вагнер». По его словам, проблема с недостатком боеприпасов решена, необходимые бумаги подписаны. Об этом сообщает пресс-служба основателя частной военной компании.

Предприниматель Евгений Пригожин сообщил о начале отгрузки боеприпасов для ЧВК «Вагнер». По его словам, проблема с недостатком боеприпасов решена, необходимые бумаги подписаны. Об этом сообщает пресс-служба основателя частной военной компании.

«Сегодня в 6 утра сообщили, что начинается отгрузка боеприпасов. Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны», — отметил Пригожин.

Он также поблагодарил всех, кто причастен к возобновлению поставок.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер», которая ведет бои под Бахмутом, утверждал, что бойцы перестали получать боеприпасы. В Минобороны опровергали эти факты, назвав не соответствующими действительности.