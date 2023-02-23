Пилот рухнувшего в Белгородской области самолета погиб

Пилот упавшего в Белгородской области самолета Су-25 погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Пилот упавшего в Белгородской области самолета Су-25 погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб, отметили в ведомстве.

Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Напомним, в четверг, 23 февраля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что упал самолет Минобороны. На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.