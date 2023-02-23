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На Рязанском приборном заводе состоялось возложение цветов в честь 23 Февраля
Работники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») в преддверии Дня защитника Отечества возложили цветы к комплексу «Аллея Славы» и мемориальным доскам воинам-героям.

Работники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») в преддверии Дня защитника Отечества возложили цветы к комплексу «Аллея Славы» и мемориальным доскам воинам-героям.

В церемонии приняли участие руководство предприятия, представители профсоюзной организации, Молодежного центра, а также ветераны локальных войн. Живые цветы легли к подножью мемориала с именами 474 ветеранов Великой Отечественной войны, которые работали на предприятии и внесли значительный вклад в его развитие.

«День защитника Отечества — праздник благородства, мужества и чести, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Наш завод славен не только трудовыми, но и боевыми традициями. Многие заводчане, принимавшие участие в Великой Отечественной войне и в вооруженных локальных конфликтах разных лет, доказали, что они настоящие патриоты своей страны. И сегодня мы чествуем всех наших доблестных воинов прошлого и тех, кто сегодня мужественно выполняет святой долг каждого гражданина — беречь Отчизну».

Активисты Молодежного центра АО «ГРПЗ» в честь праздника возложили цветы к мемориальным доскам бывшим работникам завода — Героям Советского Союза и кавалеру трех орденов Славы, установленным на рязанских домах, в которых они проживали.