Минобороны: Киев готовит провокацию против Приднестровья

Минобороны России заявило о том, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Минобороны России заявило о том, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По имеющейся информации, в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями Вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования «Азов"*", — сообщается в тексте.

Предлогом для вторжения Киев намерен сделать «наступление российских войск» с территории Приднестровья. Диверсанты для этого должны переодеться в российскую военную форму.

В Минобороны отметили, что следят за ситуацией на границе Украины и Приднестровской Молдавской Республики.

* Запрещенная в России террористическая организация.