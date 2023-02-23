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Для российских водителей с 1 марта изменятся правила проверки на опьянение
Теперь «продувку» можно будет проводить без понятых, но с видеозаписью. Новые правила утвердило правительство.

В России с 1 марта вступят в силу измененные правила проверки на алкогольное опьянение водителей. Теперь «продувку» можно будет проводить без понятых, однако с видеозаписью.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации еще в октябре прошлого года. Обновленные правила утвердило правительство.

По измененным правилам, в случае подозрения на опьянение водителя сотрудники Госавтоинспекции могут провести его освидетельствование в присутствии двух понятых или с использованием видеозаписи. Среди оснований для проверки — нарушение речи, запах спиртного изо рта, неустойчивость тела, резкое изменение цвета кожи лица или неадекватное поведение.

В документе также уточняется, что факт опьянения определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений — это 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.