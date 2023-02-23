Baza: В Крыму из-за подрыва повреждена часть железной дороги

Часть железной дороги в 12 километрах от станции «Симферополь», в районе села Почтовое, повреждена в результате взрыва. Об этом сообщает телеграм-канал Baza в четверг, 23 февраля.

Часть железной дороги в 12 километрах от станции «Симферополь», в районе села Почтовое, повреждена в результате взрыва. Об этом сообщает телеграм-канал Baza в четверг, 23 февраля.

Повреждение железнодорожного полотна привело к задержке движения поездов и электричек на участке от Симферополя к Севастополю, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Поврежденный участок полотна отремонтируют за несколько часов, сообщили в минтрансе Крыма.