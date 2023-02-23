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Байден: Вопрос приостановки участия России в ДСНВ можно решить
Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что вопрос о приостановке участия РФ в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) можно решить.

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что вопрос о приостановке участия РФ в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) можно решить. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC News, сообщает РИА Новости.

«Я уверен в том, что мы в состоянии решить это», — прокомментировал американский лидер.

Также Байден отметил, что не считает принятое решение руководства России свидетельством подготовки к использованию ядерного оружия.

Напомним, президент России Владимир Путин во вторник, 21 февраля, в послании Федеральному собранию заявил, что страна приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. При этом он подчеркнул, что Россия не выходит из договора. Путин также добавил, что в США разрабатывают новые типы ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия.