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А что в кино? «Бешенство», «Папы против мам» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российский триллер «Бешенство» рассказывает историю одной семьи: отец привозит своего сына в охотничий домик в тайге, чтобы передержать его там во время ломки. В это время в районе начинается эпидемия бешенства диких животных. Отец и сын оказываются в смертельной западне. В ролях — Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Георгий Дронов, Анна Уколова и другие.

Следующая новинка — комедия «Папы против мам». На одной лестничной клетке живут две семьи. В один прекрасный день папы объявляют бойкот мамам, а мамы в ответ — папам. Заложниками ситуации становятся дети, которые вынуждены жить на два противоборствующих лагеря. В попытках помирить родителей, они лишь усугубляют ситуацию и находят единственный выход — позвонить и попросить приехать дедушку. С его приездом начинается еще больше веселья.

Фантастический комедийный боевик с Джеки Чаном в главной роли «Рыцарь теней». Волшебник Пу Сунлин — охотник на колдунов из других измерений. Он живет на вершине горы вместе со своими помощниками, веселыми гоблинами. Помогая поймать похитителя драгоценностей, Пу встречает опасного соперника. Эта могущественная колдунья вместе со своей сестрой питается душами молодых девушек, пообещав им вечную красоту. Новое дело пугает Пу, но он не привык отступать.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».